Acara telah Berakhir
Penyelesaian telah selesai. Jika anda telah berjaya menyertai acara ini, pergi ke halaman Sejarah Ganjaran anda untuk menyemak butiran ganjaran anda dan lawati akaun spot anda untuk menyemak sama ada anda telah menerima token airdrop!
Mekanisme Peringkat MX
|Peringkat Acara
|Syarat Naik Taraf Peringkat
|Koefisien Komitmen
|V1
|5 ≤ Pegangan MX ≤ 100,000
|1
|V2
|Jemput 1 jemputan yang sah
|1.5
|V3
|Jemput 2 jemputan yang sah
|1.55
|V4
|Jemput 3 jemputan yang sah
|1.6
|V5
|Jemput 4 jemputan yang sah
|1.65
|V6
|Jemput 5 jemputan yang sah
|1.7
|V7
|Jemput 6 jemputan yang sah
|1.75
Penerangan Peraturan
Lebih banyak token MX yang anda letakkan sebagai komitmen dalam acara itu dan lebih banyak jemputan sah yang anda berjaya jemput, lebih tinggi koefisien komitmen anda dan lebih besar bahagian ganjaran anda.
Contoh: Andaikan terdapat dua peserta, A dan B, dalam acara itu.
A meletakkan komitmen 2,999 MX tanpa jemputan yang sah, jadi koefisien komitmen ialah 1.
B meletakkan komitmen 3,000 MX dan mempunyai 2 jemputan yang sah, jadi koefisien komitmen ialah 1.55.
Pengiraan ganjaran A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Pengiraan ganjaran B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Jumlah Jumlah Token
900,000,000 DREYAI
Jenis Token
BEP-20
Jumlah Airdrops
50,000 USDT
Bilangan undi
5 MX - 100,000 MX
2. Harga projek yang anda undi mungkin mengalami turun naik yang ketara disebabkan oleh keadaan pasaran atau sebab lain yang serupa.
3. Anda mungkin tidak boleh menarik balik semua atau sebahagian daripada penyertaan anda dalam projek kerana teknologi asas projek atau sebab yang berkaitan dengan platform MEXC.
4. Jika seorang pengguna melabur lebih daripada 100,000 MX secara kumulatif melalui beberapa akaun, akaun-akaun yang berkaitan mungkin akan mencetuskan mekanisme kawalan risiko platform. Sila teruskan dengan berhati-hati.