Penerangan Peraturan

Lebih banyak token MX yang anda letakkan sebagai komitmen dalam acara itu dan lebih banyak jemputan sah yang anda berjaya jemput, lebih tinggi koefisien komitmen anda dan lebih besar bahagian ganjaran anda.

Contoh: Andaikan terdapat dua peserta, A dan B, dalam acara itu.

A meletakkan komitmen 2,999 MX tanpa jemputan yang sah, jadi koefisien komitmen ialah 1.

B meletakkan komitmen 3,000 MX dan mempunyai 2 jemputan yang sah, jadi koefisien komitmen ialah 1.55.

Pengiraan ganjaran A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Pengiraan ganjaran B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)