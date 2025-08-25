MOOMOO THE BULL (MOOMOO)
Tamat
Penyenaraian Awal
Peringkat komitmen tamat
00
H
:
00
J
:
00
M
:
00
S
Jumlah Kumpulan Hadiah
6,097,560MOOMOO
6,097,5606,097,560MOOMOOMOOMOO
Jumlah Komited
-- MX
Jumlah Kuantiti Komitmen yang Sah
-- MX
Peringkat komitmen tamat
00
H
00
J
00
M
00
S

  • MX Komitmen Bermula

    2025-08-25 19:00

  • Komitmen berakhir MX

    2025-08-26 18:50
  • Token Airdrop
    2025-08-26 19:00 - 2025-08-26 20:00
  • Masa Penyenaraian
    2025-08-26 21:00
1. Kriteria Komitmen MX
1. Kriteria Komitmen MX
Sehingga 2025-11-05 10:20
Jumlah Kuantiti yang Sudah Sah Saya
0 MX
Anggaran Koefisien Komitmen Saya--
2. Butiran Komitmen MX
2. Butiran Komitmen MX
  • Ganjaran Sebenar Saya
    Ganjaran Sebenar Saya
    -- MOOMOO
  • Anggaran Ganjaran Saya
    Anggaran Ganjaran Saya
    -- MOOMOO
  • Kuantiti Komitmen Saya
    Kuantiti Komitmen Saya
    -- MX
  • Komitmen Saya yang Sah
    Komitmen Saya yang Sah
    -- MX

Acara telah Berakhir

Penyelesaian telah selesai. Jika anda telah berjaya menyertai acara ini, pergi ke halaman Sejarah Ganjaran anda untuk menyemak butiran ganjaran anda dan lawati akaun spot anda untuk menyemak sama ada anda telah menerima token airdrop!

Projek pada masa ini tidak dapat disenaraikan seperti yang dijadualkan dalam spesifikasi acara disebabkan isu yang berkaitan dengan pihak projek. Sila ikuti pengumuman MEXC untuk mendapatkan maklumat terkini tentang kemajuan projek.

Mekanisme Peringkat MX

Peringkat AcaraSyarat Naik Taraf PeringkatKoefisien Komitmen
V15Pegangan MX100,0001
V2Jemput 1 jemputan yang sah1.5
V3Jemput 2 jemputan yang sah1.55
V4Jemput 3 jemputan yang sah1.6
V5Jemput 4 jemputan yang sah1.65
V6Jemput 5 jemputan yang sah1.7
V7Jemput 6 jemputan yang sah1.75

Penerangan Peraturan

Lebih banyak token MX yang anda letakkan sebagai komitmen dalam acara itu dan lebih banyak jemputan sah yang anda berjaya jemput, lebih tinggi koefisien komitmen anda dan lebih besar bahagian ganjaran anda.

Contoh: Andaikan terdapat dua peserta, A dan B, dalam acara itu.

A meletakkan komitmen 2,999 MX tanpa jemputan yang sah, jadi koefisien komitmen ialah 1.

B meletakkan komitmen 3,000 MX dan mempunyai 2 jemputan yang sah, jadi koefisien komitmen ialah 1.55.

Pengiraan ganjaran A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Pengiraan ganjaran B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

MOOMOO THE BULL (MOOMOO)
Maklumat Projek
The original bull market mascot The bullish meme born on 4chan, charging headfirst into every bull market!
Butiran Projek

Jumlah Jumlah Token

777,777,436 MOOMOO

Jenis Token

SOL

Jumlah Airdrops

6,097,560 MOOMOO

Alamat Kontrak

https://solscan.io/token/He8S8wC7KQUH7qGWAaLRNFpjqrVyQBwUud34Eyj82AZo

Bilangan undi

5 MX - 100,000 MX

Peraturan Acara
1. Setelah pengguna memenuhi kriteria penyertaan acara, mereka boleh meletakkan komitmen MX untuk memenangi airdrop percuma.
2. Pengguna mesti melengkapkan sekurang-kurangnya satu dagangan Niaga Hadapan (tiada sekatan pada pasangan dagangan atau jumlah) sebelum menyertai acara Kickstarter.
3. Sistem akan mengambil syot kilat bilangan pengguna jemputan yang sah (sah untuk 30 hari) dan mengemas kini peringkat pada hari berikutnya. Pengguna boleh menyemak koefisien peringkat akaun mereka pada halaman acara.
Mekanisme Komitmen
Pengguna boleh meletakkan komitmen berdasarkan kuantiti boleh komited maksimum. Komitmen yang berjaya hanya akan digunakan untuk pengiraan ganjaran dan tiada MX akan dibekukan.
Ganjaran Airdrop
Ganjaran Airdrop = Kuantiti komitmen sah semasa pengguna / Kuantiti komitmen sah semua pengguna * Jumlah hadiah terkumpul. Ganjaran akan diagihkan secara airdrop ke akaun spot pengguna selepas acara tamat.
Peringatan Risiko
1. Mungkin terdapat kecacatan dalam projek tertentu dari segi teknologi, operasi dan aspek lain. Sila ambil bahagian dengan berwaspada selepas memahami projek dengan sepenuhnya.
2. Harga projek yang anda undi mungkin mengalami turun naik yang ketara disebabkan oleh keadaan pasaran atau sebab lain yang serupa.
3. Anda mungkin tidak boleh menarik balik semua atau sebahagian daripada penyertaan anda dalam projek kerana teknologi asas projek atau sebab yang berkaitan dengan platform MEXC.
4. Jika seorang pengguna melabur lebih daripada 100,000 MX secara kumulatif melalui beberapa akaun, akaun-akaun yang berkaitan mungkin akan mencetuskan mekanisme kawalan risiko platform. Sila teruskan dengan berhati-hati.