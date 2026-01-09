Acara ini terbuka kepada pengguna baharu sahaja. Semasa acara, 1,300 pengguna pertama yang berdagang DN Niaga Hadapan Kekal dan mencapai volum dagangan sah terkumpul sekurang-kurangnya $50,000 akan berkongsi sejumlah 19,800 DN . Setiap pengguna boleh menerima sehingga 800 DN dan tidak kurang daripada 1 DN . Dagangan Niaga Hadapan dengan sifar yuran dikecualikan daripada volum dagangan yang sah.