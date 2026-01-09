Peraturan Acara
Kelayakan
- • Pengguna baharu ditakrifkan sebagai pengguna yang mendaftar semasa tempoh acara, atau jumlah depositnya (termasuk deposit dalam rantaian, fiat dan P2P) kurang daripada $100 sebelum tarikh mula acara.
- • Peserta mesti mengklik butang "Daftar Sekarang" pada halaman acara untuk layak menyertai acara tersebut.
- • Setiap pengguna hanya boleh mengambil bahagian dalam satu acara Airdrop+ pada satu masa. Jika pengguna telah mendaftar untuk Acara A, mereka mesti menunggu sehingga acara itu tamat sebelum menyertai acara Airdrop+ yang lain. Tempoh acara tidak boleh bertindih.
- • Pembuat pasaran, pengguna institusi dan ahli gabungan tertentu dan penerima rujukan mereka tidak layak untuk menyertai acara ini atau menuntut sebarang ganjaran yang berkaitan.
- • Sistem akan mengira secara automatik jumlah amaun deposit dan volum dagangan setiap peserta. Bagi pengguna yang mendaftar sebelum acara bermula, tempoh penjejakan adalah dari tarikh mula acara hingga tarikh tamat. Bagi pengguna yang mendaftar selepas acara bermula, tempoh penjejakan adalah dari masa pendaftaran hingga tamat acara. Deposit dan perdagangan yang dibuat sebelum pendaftaran tidak akan disertakan dalam statistik acara, tetapi tidak akan menjejaskan kelayakan atau pengagihan ganjaran.
Tugas Pengguna Baharu
- • Peserta mesti melengkapkan Pengesahan KYC Lanjutan untuk layak mendapat ganjaran.
- • Tiada sekatan ke atas kripto deposit. Pengguna boleh mendepositkan sebarang token, yang akan ditukar kepada nilai USDT berdasarkan harga lazim platform pada masa deposit untuk tujuan pengiraan ganjaran. Semua deposit untuk acara ini dikira sebagai deposit bersih, menggunakan formula: Jumlah Deposit Bersih = Jumlah Deposit – Jumlah Pengeluaran. Jumlah deposit dikira berdasarkan nilai token pada masa deposit, manakala jumlah pengeluaran adalah berdasarkan nilai token pada masa pengeluaran. Peserta yang jumlah deposit bersihnya di bawah keperluan minimum pada akhir acara tidak akan layak untuk ganjaran.
- • Kaedah deposit yang layak termasuk P2P, deposit fiat dan pemindahan dalam rantaian. Kaedah pengeluaran yang layak termasuk pengeluaran dalam rantaian, pemindahan dalaman, P2P atau pengeluaran fiat dan pengeluaran hadiah.
- • Jumlah perdagangan spot termasuk urus niaga dalam pasangan perdagangan USDT, USDC, USDE dan USD1, serta transaksi Tukar. Volum dagangan Niaga Hadapan yang sah termasuk jumlah volum dagangan peserta (posisi terbuka + posisi tertutup) dalam Niaga Hadapan kekal USDT-M, USDC-M dan USDE-M, serta perdagangan salinan dan volum perdagangan grid. Hanya volum dagangan yang dikenakan yuran bukan sifar semasa tempoh acara akan dikira. Volum dagangan yang menggunakan baucar yuran tidak akan disertakan.
Cabaran Perdagangan Niaga Hadapan
- • Peserta mesti melengkapkan sekurang-kurangnya Pengesahan KYC Asas sebelum acara tamat untuk layak mendapat ganjaran.
- • Hanya pengguna yang memenuhi syarat minimum volum dagangan Niaga Hadapan akan layak untuk peringkat ganjaran yang sepadan. Pengguna yang tidak mencapai ambang minimum tidak akan disenaraikan atau layak untuk sebarang ganjaran.
- • Selepas acara tamat, sistem akan meletakkan kedudukan peserta secara automatik berdasarkan volum dagangan Niaga Hadapan mereka yang sah. Dalam kes volum dagangan yang sama, kedudukan akan ditentukan pada masa volum dagangan mula-mula dicapai.
- • Ganjaran untuk peringkat terendah akan diagihkan berdasarkan perkadaran setiap pengguna bagi volum dagangan Niaga hadapan yang sah berbanding dengan jumlah volum dalam peringkat tersebut. Had ganjaran maksimum dikenakan kepada setiap pengguna. Sila rujuk butiran acara untuk had tertentu.
- • Volum dagangan Niaga Hadapan yang Sah termasuk jumlah dagangan peserta (posisi terbuka + posisi tutup) dalam USDT-M, USDC-M dan USDE-M Perpetual Futures, serta dagangan salinan dan volum dagangan grid (tidak termasuk Niaga Hadapan stablecoin seperti USDCUSDT). Hanya volum dagangan yang dikenakan yuran bukan sifar semasa tempoh acara akan dikira. Volum dagangan yang menggunakan baucar yuran tidak akan disertakan.
- • Status penyelesaian Cabaran Dagangan Niaga Hadapan tidak akan dipaparkan pada halaman acara. Semua volum dagangan direkodkan dan disahkan secara automatik oleh sistem.
Umum
- · Jumlah penukaran juga dikira dalam tugasan Spot yang layak, dengan volum dikira sebagai setara USDT bagi token sumber (token "daripada") berdasarkan harga penutupan 1 jam terkini pasangan token sumber/USDT. Hanya penukaran kepada dan daripada token acara layak.
- · Ganjaran token dilambangkan dalam setara USDT (cth., $50,000 dalam token X) dikira berdasarkan purata harga harian token dalam USDT semasa acara. Harga Purata Harian = Volum Dagangan Harian (dalam USDT) / Kuantiti Dagangan Harian. Harga purata untuk tempoh acara mewakili min semua harga purata harian, dengan setiap hari ditakrifkan sebagai tempoh 24 jam dari 16:00 (UTC) hingga 16:00 (UTC) pada hari berikutnya.
- · Ganjaran akan dikeluarkan dalam tempoh 10 hari kalendar selepas acara tamat. Semua ganjaran dikeluarkan atas dasar siapa cepat dia dapat sementara bekalan masih ada. Ganjaran token akan dihantar ke akaun Spot pengguna. Bonus Niaga Hadapan (sah selama 14 hari) akan dikeluarkan ke akaun Niaga Hadapan dan boleh digunakan sebagai margin. Keuntungan yang diperoleh dengan bonus boleh dikeluarkan.
- · Acara ini tidak membentuk nasihat pelaburan. Penyertaan dalam acara ini adalah secara sukarela.
- · Semua pengguna yang mengambil bahagian mesti mematuhi Syarat Perkhidmatan MEXC dengan ketat. MEXC berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana peserta yang terlibat dalam aktiviti tidak jujur atau penyalahgunaan semasa acara, termasuk pendaftaran akaun pukal untuk mendapatkan bonus tambahan dan sebarang aktiviti lain yang berkaitan dengan tujuan yang menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.
- · MEXC berhak untuk mengubah suai syarat acara ini tanpa notis terlebih dahulu.
- · MEXC berhak untuk tafsiran akhir untuk acara ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi pasukan Perkhidmatan Pelanggan.