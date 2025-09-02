Peraturan Acara
Kelayakan
- · Pengguna baharu ditakrifkan sebagai mereka yang mendaftar semasa acara atau mempunyai jumlah deposit kurang daripada $100 sebelum acara (termasuk deposit dalam rantaian, fiat dan P2P).
- · Peserta mesti mengklik "Daftar Sekarang" pada halaman acara untuk layak menyertai acara tersebut.
- · Setiap pengguna boleh mengambil bahagian dalam satu acara Airdrop+ sahaja pada satu masa. Jika pengguna telah mendaftar untuk Acara A, mereka mesti menunggu sehingga ia tamat sebelum menyertai acara Airdrop+ yang lain. Tempoh acara tidak boleh bertindih.
- · Pengguna baharu boleh menerima ganjaran eksklusif pengguna baharu sekali sahaja merentas semua acara yang layak, termasuk Airdrop+, Spin & Win, Launchpad, Launchpool, Jemput dan Peroleh serta Hab Ganjaran. Jika pengguna menyertai berbilang acara yang layak, hanya ganjaran daripada acara pertama yang mengagihkannya akan diterima. Mereka tidak akan menerima ganjaran tambahan eksklusif pengguna baharu daripada acara lain yang layak.
- · Pembuat pasaran, pengguna institusi, dan ahli gabungan tertentu dan penerima rujukan mereka tidak layak untuk menyertai acara ini atau menerima sebarang ganjaran yang berkaitan.
- · Setelah pendaftaran berjaya, sistem secara automatik menjejaki jumlah deposit dan volum dagangan peserta untuk keseluruhan tempoh acara, termasuk aktiviti yang berlaku sebelum pendaftaran. Semua aktiviti yang layak dalam tempoh masa acara rasmi akan dikira dalam keperluan kelayakan.
Tugas Pengguna Baharu
- · Peserta mesti melengkapkan Pengesahan KYC Lanjutan untuk layak mendapat ganjaran.
- · Semua mata wang kripto atau fiat layak untuk acara ini. Semua deposit dan pengeluaran akan ditukar kepada USDT berdasarkan harga masa nyata untuk pengiraan ganjaran. Hanya deposit bersih dikira dalam acara ini. Deposit Bersih = Jumlah Deposit – Jumlah Pengeluaran. Peserta dengan jumlah deposit bersih di bawah ambang minimum pada penghujung acara tidak akan layak untuk ganjaran.
- · Kaedah deposit yang layak termasuk P2P, Fiat dan pemindahan dalam rantaian. Pengeluaran termasuk pengeluaran dalam rantaian, pemindahan dalaman, P2P atau pengeluaran fiat dan Pengeluaran Hadiah.
- · Pengiraan volum dagangan spot termasuk dagangan yang dibuat dalam dagangan USDT, USDC, USDE, USD1 dan Tukar. Volum dagangan Niaga Hadapan termasuk USDT-M, USDC-M dan USDE-M Niaga Hadapan (posisi terbuka + posisi tertutup). Volum dagangan yang dijana daripada perdagangan salin dan perdagangan grid juga akan disertakan. Walau bagaimanapun, dagangan Niaga Hadapan tanpa yuran dan Dagangan Niaga Hadapan yang dibuat menggunakan baucar dikecualikan daripada volum perdagangan sah.
- · Pengguna baharu boleh menerima ganjaran eksklusif pengguna baharu sekali sahaja merentas semua acara yang layak, termasuk Airdrop+, Putar & Menang, Launchpad, Launchpool, Jemput dan Peroleh dan Dapatkan $10,000. Jika pengguna menyertai berbilang acara yang layak, hanya ganjaran daripada acara pertama yang mengagihkannya akan diterima. Mereka tidak akan menerima ganjaran tambahan eksklusif pengguna baharu daripada acara lain yang layak.
Cabaran Perdagangan Niaga Hadapan
- · Peserta mesti melengkapkan sekurang-kurangnya Pengesahan KYC Asas sebelum acara tamat untuk layak menerima ganjaran.
- · Pengiraan volum dagangan Niaga Hadapan termasuk USDT-M, USDC-M dan USDE-M Niaga Hadapan (posisi terbuka + posisi tertutup). Volum dagangan yang dijana daripada perdagangan salin dan perdagangan grid juga akan dikira.
- · Dagangan Niaga Hadapan yang dikenakan yuran sifar dan Dagangan Niaga Hadapan yang dibuat menggunakan baucar tidak termasuk dalam volum dagangan sah.
- · Peserta layak menerima hanya satu ganjaran bagi setiap tempoh Cabaran Dagangan Niaga Hadapan, tanpa mengira bilangan acara Airdrop+ yang mereka layak sertai. Apabila peserta memenuhi keperluan dagangan untuk berbilang acara dalam tempoh yang sama, mereka akan menerima ganjaran hanya daripada acara kelayakan pertama. Walau bagaimanapun, volum dagangan Niaga Hadapan mereka akan terus terkumpul dan dikira ke arah pencapaian dagangan merentas semua acara Airdrop+ lain yang layak dalam tempoh tersebut.
- · Status penyelesaian untuk Cabaran Dagangan Niaga Hadapan tidak akan dipaparkan pada halaman acara. Volum dagangan direkodkan dan disahkan secara automatik oleh sistem.
Ganjaran Rujukan
- · Penerima rujukan mesti melengkapkan pendaftaran mereka semasa tempoh acara untuk rujukan dianggap sah. Rujukan yang melibatkan penerima rujukan yang mendaftar sebelum acara bermula tidak akan dikira dalam statistik rujukan acara, dan perujuk tidak akan layak untuk menerima ganjaran yang sepadan.
- · Pengguna yang dirujuk mesti melengkapkan Tugasan Pengguna Baharu, termasuk membuat deposit bersih $100 dalam mana-mana token dan berdagang Spot atau Niaga Hadapan untuk melayakkan diri untuk menerima ganjaran.
- · Perujuk yang menyertai acara ini tidak perlu mendaftar.
Umum
- · Jumlah penukaran juga dikira dalam tugasan Spot yang layak, dengan volum dikira sebagai setara USDT bagi token sumber (token "daripada") berdasarkan harga penutupan 1 jam terkini pasangan token sumber/USDT. Hanya penukaran kepada dan daripada token acara layak.
- · Ganjaran token dilambangkan dalam setara USDT (cth., $50,000 dalam token X) dikira berdasarkan purata harga harian token dalam USDT semasa acara. Harga Purata Harian = Volum Dagangan Harian (dalam USDT) / Kuantiti Dagangan Harian. Harga purata untuk tempoh acara mewakili min semua harga purata harian, dengan setiap hari ditakrifkan sebagai tempoh 24 jam dari 16:00 (UTC) hingga 16:00 (UTC) pada hari berikutnya.
- · Ganjaran akan dikeluarkan dalam tempoh 10 hari kalendar selepas acara tamat. Semua ganjaran dikeluarkan atas dasar siapa cepat dia dapat sementara bekalan masih ada. Ganjaran token akan dihantar ke akaun Spot pengguna. Bonus Niaga Hadapan (sah selama 14 hari) akan dikeluarkan ke akaun Niaga Hadapan dan boleh digunakan sebagai margin. Keuntungan yang diperoleh dengan bonus boleh dikeluarkan.
- · Acara ini tidak membentuk nasihat pelaburan. Penyertaan dalam acara ini adalah secara sukarela.
- · Semua pengguna yang mengambil bahagian mesti mematuhi Syarat Perkhidmatan MEXC dengan ketat. MEXC berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana peserta yang terlibat dalam aktiviti tidak jujur atau penyalahgunaan semasa acara, termasuk pendaftaran akaun pukal untuk mendapatkan bonus tambahan dan sebarang aktiviti lain yang berkaitan dengan tujuan yang menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.
- · MEXC berhak untuk mengubah suai syarat acara ini tanpa notis terlebih dahulu.
- · MEXC berhak untuk tafsiran akhir untuk acara ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi pasukan Perkhidmatan Pelanggan.