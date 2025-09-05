Acara ini terbuka kepada pengguna baharu sahaja. Semasa acara tersebut, 1,000 pengguna pertama yang berdagang mana-mana Niaga Hadapan Kekal dan mencapai volum dagangan sah terkumpul sekurang-kurangnya $2,000 akan berkongsi sejumlah 15,000USDT dalam bonus Niaga Hadapan . Setiap pengguna boleh menerima sehingga 800 USDT dalam bonus Niaga Hadapan dan tidak kurang daripada 2USDT dalam bonus Niaga Hadapan . Dagangan Niaga Hadapan dengan sifar yuran dikecualikan daripada volum dagangan yang sah.