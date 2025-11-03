Peraturan Acara
Kelayakan
- · Pengguna baharu ditakrifkan sebagai mereka yang mendaftar semasa acara atau mempunyai jumlah deposit kurang daripada $100 sebelum acara (termasuk deposit dalam rantaian, fiat dan P2P).
- · Peserta mesti mengklik "Daftar Sekarang" pada halaman acara untuk layak menyertai acara tersebut.
- · Pembuat pasaran, pengguna institusi dan ahli gabungan tertentu serta penerima rujukan mereka tidak layak untuk menyertai acara ini secara automatik.
- · Setiap sistem yang berkaitan tidak layak untuk menyertai acara ini atau menerima sebarang sistem secara automatik. jumlah deposit dan volum dagangan peserta. Peserta yang mendaftar sebelum acara bermula akan dikira aktiviti mereka dari permulaan acara sehingga tamat. Mereka yang mendaftar selepas acara bermula akan dikira aktiviti mereka hanya dari masa pendaftaran sehingga tamat acara. Deposit dan perdagangan yang dibuat sebelum pendaftaran tidak dikira dalam statistik acara dan tidak akan menjejaskan pengiraan ganjaran atau kelayakan.
Cabutan Bertuah Deposit & Berdagang
- · Peserta boleh menyertai berbilang tugas pada masa yang sama. Lebih banyak tugasan yang mereka lengkapkan, lebih banyak peluang cabutan bertuah yang boleh mereka terima. Ganjaran diberikan atas dasar siapa cepat dia dapat sehingga semua dituntut.
- · Peluang untuk Cabutan Bertuah Deposit & Dagangan mungkin mengambil masa yang singkat untuk muncul selepas syarat dipenuhi. Sebarang peluang yang tidak digunakan selepas acara tamat akan tamat tempoh.
- · Peserta mesti melengkapkan Pengesahan KYC Lanjutan untuk layak menerima ganjaran.
- · Pengiraan volum dagangan spot termasuk dagangan yang dibuat dalam dagangan USDT, USDC, USDE, USD1 dan Convert. Volum dagangan Niaga Hadapan termasuk USDT-M, USDC-M dan USDE-M Niaga Hadapan (posisi terbuka + posisi tertutup). Volum dagangan yang dijana daripada perdagangan ikutan dan perdagangan grid juga akan disertakan. Walau bagaimanapun, Dagangan Niaga Hadapan dengan yuran sifar dan Dagangan Niaga Hadapan yang dibuat menggunakan baucar yuran dikecualikan daripada volum dagangan yang sah.
Tugas Pengguna Baharu
- · Pengguna baharu boleh menerima ganjaran eksklusif pengguna baharu sekali sahaja untuk Cabutan Bertuah Deposit & Dagangan. Jika pengguna mengambil bahagian berbilang kali, mereka hanya akan menerima ganjaran daripada acara yang pertama kali mereka layak.
- · Semua mata wang kripto atau fiat layak untuk acara ini. Semua deposit dan pengeluaran akan ditukar kepada USDT berdasarkan harga masa nyata untuk pengiraan ganjaran. Hanya deposit bersih dikira dalam acara ini. Deposit Bersih = Jumlah Deposit – Jumlah Pengeluaran. Peserta dengan jumlah deposit bersih di bawah ambang minimum pada penghujung acara tidak akan layak untuk ganjaran.
- · Kaedah deposit yang layak termasuk P2P, Fiat dan pemindahan dalam rantaian. Pengeluaran termasuk pengeluaran dalam rantaian, pemindahan dalaman, P2P atau pengeluaran fiat dan pengeluaran Hadiah.
Tugas Lanjutan
- · Pengiraan volum dagangan niaga hadapan termasuk dagangan yang dibuat dalam USDT, USDC dan USDE. Dagangan Niaga Hadapan dengan yuran sifar dikecualikan daripada volum dagangan yang sah.
Tugasan Pencapaian
- · Hanya pengguna baharu yang layak menyertai. Dalam tempoh acara, lebih tinggi volum dagangan Niaga Hadapan pengguna, lebih besar ganjaran pencapaian yang boleh mereka perolehi. Dagangan Niaga Hadapan dengan yuran sifar dikecualikan daripada volum dagangan yang sah.
Umum
- · Jumlah penukaran juga dikira dalam tugasan Spot yang layak, dengan volum dikira sebagai setara USDT bagi token sumber (token "daripada") berdasarkan harga penutupan 1 jam terkini pasangan token sumber/USDT. Hanya penukaran kepada dan daripada token acara layak.
- · Ganjaran token dilambangkan dalam setara USDT (cth., $50,000 dalam token X) dikira berdasarkan purata harga harian token dalam USDT semasa acara. Harga Purata Harian = Volum Dagangan Harian (dalam USDT) / Kuantiti Dagangan Harian. Harga purata untuk tempoh acara mewakili min semua harga purata harian, dengan setiap hari ditakrifkan sebagai tempoh 24 jam dari 16:00 (UTC) hingga 16:00 (UTC) pada hari berikutnya.
- · Ganjaran akan dikeluarkan dalam tempoh 10 hari kalendar selepas acara tamat. Semua ganjaran dikeluarkan atas dasar siapa cepat dia dapat sementara bekalan masih ada. Ganjaran token akan dihantar ke akaun Spot pengguna. Bonus Niaga Hadapan (sah selama 14 hari) akan dikeluarkan ke akaun Niaga Hadapan dan boleh digunakan sebagai margin. Keuntungan yang diperoleh dengan bonus boleh dikeluarkan.
- · Acara ini tidak membentuk nasihat pelaburan. Penyertaan dalam acara ini adalah secara sukarela.
- · Semua pengguna yang mengambil bahagian mesti mematuhi Syarat Perkhidmatan MEXC dengan ketat. MEXC berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana peserta yang terlibat dalam aktiviti tidak jujur atau penyalahgunaan semasa acara, termasuk pendaftaran akaun pukal untuk mendapatkan bonus tambahan dan sebarang aktiviti lain yang berkaitan dengan tujuan yang menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.
- · MEXC berhak untuk mengubah suai syarat acara ini tanpa notis terlebih dahulu.
- · MEXC berhak untuk tafsiran akhir untuk acara ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi pasukan Perkhidmatan Pelanggan.