Semasa acara tersebut, 2,000 pengguna pertama yang berdagang mana-mana Niaga Hadapan Kekal dan mencapai volum dagangan sah terkumpul sekurang-kurangnya $20,000 akan berkongsi sejumlah 50,000USDT dalam bonus Niaga Hadapan . Setiap pengguna boleh menerima sehingga 5,000 USDT dalam bonus Niaga Hadapan dan tidak kurang daripada 10USDT dalam bonus Niaga Hadapan . Dagangan Niaga Hadapan dengan sifar yuran dikecualikan daripada volum dagangan yang sah.