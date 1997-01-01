Başarılı bir para yatırma işleminin ardından eş değeri tutarda bir Vadeli İşlem pozisyonu kazanın
Kredi/Banka Kartı
İtibari Para Yatırma
Banka Transferi
Vadeli İşlem Bonusu Alın ve Pozisyon Açın
Ödemeyi tamamladıktan sonra, Vadeli İşlem bonusunuzu alın ve bir pozisyon açın. İşlem çiftini ve yönünü dilediğiniz gibi seçebilirsiniz.
Etkinlik Kuralları
Ödül Dağıtım Kuralları
• Yalnızca kredi/banka kartı, banka transferi veya itibari para yatırma yoluyla yapılan yatırma işlemleri geçerlidir. Üçüncü taraf ödemeleri ve MEXC bünyesindeki transferler desteklenmemektedir.
Ödüller, emrin tamamlandığı andaki (emrin verildiği andaki değil) eş değeri USDT tutarı esas alınarak USDT'ye dönüştürülecektir.
• Ödül Dağıtımı Bitiş Tarihi: ()
• Etkinliğe katılabilmek için minimum emir tutarı 100 USDT'ten fazla olmalıdır.
• Ödülü alabilmek için minimum Vadeli İşlem emir tutarı karşılanmalıdır. Bu koşul yerine getirilmezse, ödül talepleri başarısız olacaktır.
• Başarıyla aldıktan sonra, kullanıcılar yatırdıkları tutarın %2'si kadar (maksimum 500 USDT) bonus alırlar ve otomatik olarak sistem, altı USDT-M Vadeli İşlem çiftinden birinde piyasa fiyatından İzole Marjin moduyla bir pozisyon açacaktır.
• Aynı işlem çiftinde açık pozisyonu veya bekleyen emri olan kullanıcılar bu bonusu alamazlar. Bonusu almadan önce Vadeli İşlem cüzdanınızı kontrol edin.
Vadeli İşlem Bonusu Kullanım Kuralları
1. Bonus, yalnızca Vadeli İşlem alım satımı için kullanılabilir. Bonustan elde edilen kârlar çekilebilir, ancak bonusun kendisi çekilemez.
2. Bonus, marjin olarak ve ayrıca işlem ücretlerini, zararları ve fonlama ücretlerini karşılamak için kullanılabilir.
3. Bonus, tamamen kullanılmadan önce Vadeli İşlemler hesabından herhangi bir varlık transfer edilmesi hâlinde, kalan bonus geçerliliğini yitirecektir.
4. Bonus, en fazla 5 gün için geçerlidir. Kullanılmayan bonuslar 5 gün sonra 23:59:59 (UTC+8) itibarıyla iptal edilecektir. Lütfen bu süre zarfında likidasyon risklerinin farkında olun.
Doğrulama Kuralları
1. Kullanıcılar, kendi ödeme yöntemlerini kullanarak yatırma işlemi yapmalıdır. Banka transferi yoluyla para yatırmak için lütfen referans kodunun doğru girildiğinden emin olun.
2. MEXC, tüm kullanıcılar için titiz doğrulama prosedürleri uygulayacaktır. Elektronik komut dosyaları, botlar, tekrarlayan işlemler veya otomatik hesap açma işlemleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü teknik manipülasyon kullanımı en kısa sürede diskalifiye ile sonuçlanacaktır. Bu politika, bu tür yöntemler yalnızca hesap açma veya katılımın belirli aşamalarında kullanılsa bile katı bir şekilde uygulanacaktır. Ayrıca, özellikle "MEXC Alış", "MEXC Giriş", "MEXC Resmi" veya "MEXC OTC" gibi anahtar kelimeleri hedef alan yanıltıcı SEO uygulamalarında bulunduğu tespit edilen kullanıcılar da etkinlikten diskalifiye edilecektir.
3. MEXC, bu etkinlik için son kararı verme yetkisine ve kötü niyetli davranışları veya platformun amacı dışında kullanılması gibi durumlarda gerekli önlemleri alma yetkisine sahiptir.
4. Tüm katılımcılar, MEXC'nin Hizmet Şartları'na kesinlikle uymalıdır. MEXC, etkinlik süresince toplu hesap açma veya yasa dışı ya da dolandırıcılık içeren diğer faaliyetler de dâhil olmak üzere herhangi bir hileli veya kötü niyetli davranışta bulunan kullanıcıları diskalifiye etme yetkisine sahiptir.
5. MEXC, bu koşullar hakkında son kararı verme yetkisine sahiptir. Bu koşullarda önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabileceğinin veya iptal edilebileceğinin lütfen farkında olun. Kullanıcıların, en güncel etkinlik koşulları hakkında bilgi sahibi olmaları teşvik edilir.
6. Bu hükümler, MEXC'nin Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hükümler ile MEXC Kullanıcı Sözleşmesi veya Gizlilik Politikası arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bu hükümler geçerli olacaktır.