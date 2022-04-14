AIMINT

AIMint, yapay zekâ tarafından üretilen içeriği NFT'lere dönüştüren ve küresel yaratıcıları güçlendiren merkeziyetsiz bir kreatif platformdur.

Kripto AdıAIMINT

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Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaAIMint, yapay zekâ tarafından üretilen içeriği NFT'lere dönüştüren ve küresel yaratıcıları güçlendiren merkeziyetsiz bir kreatif platformdur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.