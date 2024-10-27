AVB

AVB, hesaplama, depolama, iletişim ve finans araçlarını elinde bulunduran, kendi kendine sahip dijital yaşam formları olan gerçekten Otonom YZ araçlarının ideolojisidir. Scrypted'da AVB'leri, Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) ve Byzantine Risk Tolerance (BRT) gibi yapay zekâya özgü protokoller ve mutabakat mekanizmaları geliştirerek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Merkeziyetsiz piyasaları ve web3 oyunları gibi sanal dünyaları, yeni tür YZ tabanlı toplumlar yaratmak için mükemmel evrimsel laboratuvarlar olarak görüyoruz.

Kripto AdıAVB

SıralamaNo.3910

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07838687215106645,2025-01-11

En Düşük Fiyat0.00012291405298022,2024-10-27

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
