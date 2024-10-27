AVB

AVB, hesaplama, depolama, iletişim ve finans araçlarını elinde bulunduran, kendi kendine sahip dijital yaşam formları olan gerçekten Otonom YZ araçlarının ideolojisidir. Scrypted'da AVB'leri, Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) ve Byzantine Risk Tolerance (BRT) gibi yapay zekâya özgü protokoller ve mutabakat mekanizmaları geliştirerek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Merkeziyetsiz piyasaları ve web3 oyunları gibi sanal dünyaları, yeni tür YZ tabanlı toplumlar yaratmak için mükemmel evrimsel laboratuvarlar olarak görüyoruz.

Kripto AdıAVB

SıralamaNo.3910

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07838687215106645,2025-01-11

En Düşük Fiyat0.00012291405298022,2024-10-27

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaAVB, hesaplama, depolama, iletişim ve finans araçlarını elinde bulunduran, kendi kendine sahip dijital yaşam formları olan gerçekten Otonom YZ araçlarının ideolojisidir. Scrypted'da AVB'leri, Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) ve Byzantine Risk Tolerance (BRT) gibi yapay zekâya özgü protokoller ve mutabakat mekanizmaları geliştirerek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Merkeziyetsiz piyasaları ve web3 oyunları gibi sanal dünyaları, yeni tür YZ tabanlı toplumlar yaratmak için mükemmel evrimsel laboratuvarlar olarak görüyoruz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.