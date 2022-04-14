B1OAI

B1O (Bio-Inspired AI One), insan biyolojisini yapay zekâ algoritmalarıyla birleştiren DeSci odaklı, yapay zekâ destekli bir biyo dijital sağlık ve beslenme platformudur. Modüler, biyolojik olarak uyumlu bir yapay zekâ sistemi tarafından desteklenen bu platform, kişiselleştirilmiş yemek planları, gerçek zamanlı sağlık takibi ve bilişsel optimizasyon araçları sunar.

Kripto AdıB1OAI

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HakkındaB1O (Bio-Inspired AI One), insan biyolojisini yapay zekâ algoritmalarıyla birleştiren DeSci odaklı, yapay zekâ destekli bir biyo dijital sağlık ve beslenme platformudur. Modüler, biyolojik olarak uyumlu bir yapay zekâ sistemi tarafından desteklenen bu platform, kişiselleştirilmiş yemek planları, gerçek zamanlı sağlık takibi ve bilişsel optimizasyon araçları sunar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.