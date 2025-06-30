BART

Sakin ol, asi ol, $Bart ol Burası okul değil; cesur ve korkusuzlar için bir oyun alanı. Ödev yok, sadece saf tavır ve durmaksızın aksiyon var. Cowabunga!

Kripto AdıBART

SıralamaNo.5076

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz420,000,000,000,000,000

Toplam Arz420,000,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000000001100264,2025-07-01

En Düşük Fiyat0.000000000000202671,2025-06-30

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaSakin ol, asi ol, $Bart ol Burası okul değil; cesur ve korkusuzlar için bir oyun alanı. Ödev yok, sadece saf tavır ve durmaksızın aksiyon var. Cowabunga!

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.