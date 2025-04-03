BBQ

BBQCoin, GameFi, blok zinciri ve yapay zekâ teknolojilerini bir araya getiren, TON blok zinciri tabanlı yenilikçi bir projedir.

Kripto AdıBBQ

SıralamaNo.3641

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06948584110756614,2025-04-03

En Düşük Fiyat0.003275465959972942,2025-07-16

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

HakkındaBBQCoin, GameFi, blok zinciri ve yapay zekâ teknolojilerini bir araya getiren, TON blok zinciri tabanlı yenilikçi bir projedir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.