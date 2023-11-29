BLOCX

X11 algoritması üzerine inşa edilmiş Proof-of-work (İş İspatı) kripto para BLOCX ile artık dijital yaşamınızı yönetmek ve korumak için birden fazla yazılım çözümüne ihtiyaç duymayacaksınız. BLOCX, bilişim deneyiminizi basitleştirmek ve güvence altına almak için kapsamlı bir dizi özellik ve hizmet sunan tek adrestir.

Kripto AdıBLOCX

SıralamaNo.2791

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,08%

Dolaşımdaki Arz100 105 173,9817376

Maksimum Arz169 000 000

Toplam Arz147 799 225,91040504

Dolaşım Oranı0.5923%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.35030075592322985,2023-11-29

En Düşük Fiyat0.002025486313033848,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

Sektör

Sosyal Medya

