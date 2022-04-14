BOBOD

BoBo, sevimli yeşil dinozor karakteri BoBo’yu merkeze alan, Telegram Mini Uygulaması üzerinde geliştirilen meme destekli bir Web3 oyun projesidir. Hızlı ve eğlenceli bir deneyim için tasarlanan oyunda oyuncular zıplayarak, engellerden kaçarak ve ödüller toplayarak doğrudan Telegram sohbeti üzerinden $BOBOD token kazanabilirler. Hiçbir indirme veya cüzdan kurulumu gerekmez.

Kripto AdıBOBOD

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HakkındaBoBo, sevimli yeşil dinozor karakteri BoBo’yu merkeze alan, Telegram Mini Uygulaması üzerinde geliştirilen meme destekli bir Web3 oyun projesidir. Hızlı ve eğlenceli bir deneyim için tasarlanan oyunda oyuncular zıplayarak, engellerden kaçarak ve ödüller toplayarak doğrudan Telegram sohbeti üzerinden $BOBOD token kazanabilirler. Hiçbir indirme veya cüzdan kurulumu gerekmez.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.