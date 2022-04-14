CELDATA

DeSci, bilimsel araştırma, fon ve veri paylaşımını dönüştürmek için blok zinciri, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamaları (dApps) kullanan yenilikçi bir harekettir. Geleneksel yapıları merkeziyetsizleştirerek şeffaflığı, adaleti ve açıklığı teşvik eder.

Kripto AdıCELDATA

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaDeSci, bilimsel araştırma, fon ve veri paylaşımını dönüştürmek için blok zinciri, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamaları (dApps) kullanan yenilikçi bir harekettir. Geleneksel yapıları merkeziyetsizleştirerek şeffaflığı, adaleti ve açıklığı teşvik eder.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.