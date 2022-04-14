CKY

CashKey, zincir üzerindeki görevleri gerçek dünya kullanıcılarıyla birleştiren bir Web3 ödül platformudur. Telegram Mini Uygulaması aracılığıyla, kullanıcılar görevleri tamamlar ve ödüller kazanırken, projeler gerçek katılım ve büyüme kazanır.

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaCashKey, zincir üzerindeki görevleri gerçek dünya kullanıcılarıyla birleştiren bir Web3 ödül platformudur. Telegram Mini Uygulaması aracılığıyla, kullanıcılar görevleri tamamlar ve ödüller kazanırken, projeler gerçek katılım ve büyüme kazanır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.