CRDA

Credora, Web3 kullanıcılarını NFT tabanlı borç kademeleri aracılığıyla anında, zincir üzerinde borç limitleri ile güçlendiren merkeziyetsiz bir borç protokolüdür. Credora, cüzdan etkinliğinizi analiz ederek bankalar, evrak işleri veya merkezi onay olmadan dinamik borç limitleri verir ve merkeziyetsiz ekonomi genelinde stabil coinlerle sorunsuz, güvene dayalı harcama yapılmasını sağlar.

Kripto AdıCRDA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaCredora, Web3 kullanıcılarını NFT tabanlı borç kademeleri aracılığıyla anında, zincir üzerinde borç limitleri ile güçlendiren merkeziyetsiz bir borç protokolüdür. Credora, cüzdan etkinliğinizi analiz ederek bankalar, evrak işleri veya merkezi onay olmadan dinamik borç limitleri verir ve merkeziyetsiz ekonomi genelinde stabil coinlerle sorunsuz, güvene dayalı harcama yapılmasını sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.