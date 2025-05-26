CROAK

BNB Chain'in resmi kurbağası, USD1 ekosistemiyle uyumludur.

Kripto AdıCROAK

SıralamaNo.3226

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.005038170387777678,2025-05-26

En Düşük Fiyat0.00130271706626998,2025-05-27

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaBNB Chain'in resmi kurbağası, USD1 ekosistemiyle uyumludur.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
CROAK/USDT
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Piyasa İşlemleri
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Açık Emirler（0）
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