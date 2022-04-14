CSKY

CoreSky, "Meme Kuluçka Programı" ile Meme ekosisteminde devrim yaratıyor. Tek tıklamayla Meme token oluşturma imkanı sunan platform, topluluk oylama mekanizmaları aracılığıyla yüksek potansiyelli projeleri destekliyor. 50 milyon dolarlık piyasa değeri likidite havuzuyla desteklenen platform, üst düzey Meme tokenlere likidite desteği ve piyasa değeri teşvikleri sağlıyor.

Kripto AdıCSKY

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaCoreSky, "Meme Kuluçka Programı" ile Meme ekosisteminde devrim yaratıyor. Tek tıklamayla Meme token oluşturma imkanı sunan platform, topluluk oylama mekanizmaları aracılığıyla yüksek potansiyelli projeleri destekliyor. 50 milyon dolarlık piyasa değeri likidite havuzuyla desteklenen platform, üst düzey Meme tokenlere likidite desteği ve piyasa değeri teşvikleri sağlıyor.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.