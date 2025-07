CSTAR

Coinstar is an on-chain asset issuance platform designed for Web3 projects, serving as a key infrastructure for user acquisition and asset-driven growth. By partnering with ecosystem projects, Coinstar accepts their native assets or stablecoins (including tokens, NFTs, membership rights, and other on-chain resources), and re-packages them through the issuance of its native asset — Starcoin — to enable standardized, mapped, and efficient on-chain distribution.

Kripto AdıCSTAR

SıralamaNo.3350

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07254771453576678,2025-07-18

En Düşük Fiyat0.00000108914506294,2025-05-28

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaCoinstar is an on-chain asset issuance platform designed for Web3 projects, serving as a key infrastructure for user acquisition and asset-driven growth. By partnering with ecosystem projects, Coinstar accepts their native assets or stablecoins (including tokens, NFTs, membership rights, and other on-chain resources), and re-packages them through the issuance of its native asset — Starcoin — to enable standardized, mapped, and efficient on-chain distribution.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.