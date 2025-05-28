CSTAR

Coinstar is an on-chain asset issuance platform designed for Web3 projects, serving as a key infrastructure for user acquisition and asset-driven growth. By partnering with ecosystem projects, Coinstar accepts their native assets or stablecoins (including tokens, NFTs, membership rights, and other on-chain resources), and re-packages them through the issuance of its native asset — Starcoin — to enable standardized, mapped, and efficient on-chain distribution.

Kripto AdıCSTAR

SıralamaNo.3350

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07254771453576678,2025-07-18

En Düşük Fiyat0.00000108914506294,2025-05-28

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaCoinstar is an on-chain asset issuance platform designed for Web3 projects, serving as a key infrastructure for user acquisition and asset-driven growth. By partnering with ecosystem projects, Coinstar accepts their native assets or stablecoins (including tokens, NFTs, membership rights, and other on-chain resources), and re-packages them through the issuance of its native asset — Starcoin — to enable standardized, mapped, and efficient on-chain distribution.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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