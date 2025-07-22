DARWIN

DARWIN, Darwin's Lab'ı destekleyen Solana'nın fayda tokenidir ve şirketlerin ve bireylerin kendi kendini geliştiren Yapay Zekâ Ekosistemine erişerek ileri düzey araştırmalar yapmalarını sağlar.

Kripto AdıDARWIN

SıralamaNo.1307

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.20%

Dolaşımdaki Arz399,999,985

Maksimum Arz999,999,985

Toplam Arz999,999,985

Dolaşım Oranı0.3999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.025280312713711298,2025-07-25

En Düşük Fiyat0.004481141321314624,2025-07-22

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaDARWIN, Darwin's Lab'ı destekleyen Solana'nın fayda tokenidir ve şirketlerin ve bireylerin kendi kendini geliştiren Yapay Zekâ Ekosistemine erişerek ileri düzey araştırmalar yapmalarını sağlar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.