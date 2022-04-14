DEGENFI

DegenFi, DeFi, yapay zeka ve oyunlaştırmayı bir araya getirerek meme coinler için gerçek fayda sunmayı amaçlayan yeni nesil bir MemeFi protokolüdür. Stake et, borç ver, türev ürünlerde alım satım yap ve savaş temalı oyunlar aracılığıyla kazanç elde et! Tüm bunlar $DEGENFFI token ve Degen Beer Mug NFTSsi ile destekleniyor.

Kripto AdıDEGENFI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriOP

HakkındaDegenFi, DeFi, yapay zeka ve oyunlaştırmayı bir araya getirerek meme coinler için gerçek fayda sunmayı amaçlayan yeni nesil bir MemeFi protokolüdür. Stake et, borç ver, türev ürünlerde alım satım yap ve savaş temalı oyunlar aracılığıyla kazanç elde et! Tüm bunlar $DEGENFFI token ve Degen Beer Mug NFTSsi ile destekleniyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.