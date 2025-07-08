DFDVX

DFDV xStock (DFDVx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. DFDVx, DeFi Development Corp'un (temel varlık) fiyatını takip eder. DFDVx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına DeFi Development Corp'un hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Kripto AdıDFDVX

SıralamaNo.2720

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz45.000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği24.32952771513386,2025-07-08

En Düşük Fiyat19.894126321424892,2025-07-09

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaDFDV xStock (DFDVx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. DFDVx, DeFi Development Corp'un (temel varlık) fiyatını takip eder. DFDVx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına DeFi Development Corp'un hisse senedi fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

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