DFUN

DashFun, yapay zekâ tarafından üretilen içeriği, merkeziyetsiz varlık alım satımı ve oyunlar arası NFT birlikte çalışabilirliğini entegre eden yapay zekâ destekli bir Web3 oyun platformudur.

Kripto AdıDFUN

SıralamaNo.4703

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,00

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1.000.000.000

Toplam Arz1.000.000.000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000649953480100196,2025-07-23

En Düşük Fiyat0.000358095157226886,2025-07-16

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaDashFun, yapay zekâ tarafından üretilen içeriği, merkeziyetsiz varlık alım satımı ve oyunlar arası NFT birlikte çalışabilirliğini entegre eden yapay zekâ destekli bir Web3 oyun platformudur.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.