DIGIGOAL

DigiGoal, sürükleyici, doğrulanabilir ve merkeziyetsiz futbol oyun deneyimleri sunmak için yapay zekâ aracılarını, sıfır bilgi (ZK) teknolojisini ve Katman3 altyapısını birleştiren yeni nesil bir Web3 spor metaverse'idir.

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Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaDigiGoal, sürükleyici, doğrulanabilir ve merkeziyetsiz futbol oyun deneyimleri sunmak için yapay zekâ aracılarını, sıfır bilgi (ZK) teknolojisini ve Katman3 altyapısını birleştiren yeni nesil bir Web3 spor metaverse'idir.

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