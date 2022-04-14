DNAU

Datanaut, gerçek zamanlı içgörüler, öngörücü sinyaller ve stratejik yönlendirme sunmak üzere tasarlanmış yapay zekâ destekli bir alım satım platformudur. Merkeziyetsiz altyapıyı akıllı otomasyonla birleştiren Datanaut, makine öğrenimi, davranışsal analiz ve blok zinciri ödüllerinden yararlanarak kullanıcıların alım satım kararlarını en iyi şekilde optimize etmelerine yardımcı olur.

Kripto AdıDNAU

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Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

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İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

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Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaDatanaut, gerçek zamanlı içgörüler, öngörücü sinyaller ve stratejik yönlendirme sunmak üzere tasarlanmış yapay zekâ destekli bir alım satım platformudur. Merkeziyetsiz altyapıyı akıllı otomasyonla birleştiren Datanaut, makine öğrenimi, davranışsal analiz ve blok zinciri ödüllerinden yararlanarak kullanıcıların alım satım kararlarını en iyi şekilde optimize etmelerine yardımcı olur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.