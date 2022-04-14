EIN

Einstein, bilimsel bilgiyi Web 3.0 ile bütünleştiren yenilikçi bir sosyal deneydir. Bu deney, bireylerin kripto para birimi, blok zinciri, Web 3.0, merkeziyetsiz bilim, kozmoloji ve fizik alanlarını keşfetmelerine olanak tanıyarak, bilim ve blok zinciri teknolojisinin kesişimini keşfetme ruhunu teşvik eder.

Kripto AdıEIN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz9,990,620,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaEinstein, bilimsel bilgiyi Web 3.0 ile bütünleştiren yenilikçi bir sosyal deneydir. Bu deney, bireylerin kripto para birimi, blok zinciri, Web 3.0, merkeziyetsiz bilim, kozmoloji ve fizik alanlarını keşfetmelerine olanak tanıyarak, bilim ve blok zinciri teknolojisinin kesişimini keşfetme ruhunu teşvik eder.

Sektör

Sosyal Medya

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