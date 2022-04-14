FLEXY

Flexy, platform değiştirmeden gerçek zamanlı fiyatlar, uyarılar ve piyasa içgörüleri arayan günlük yatırımcılar ve Web 3.0 kullanıcıları için tasarlanmış, Telegram tabanlı hepsi bir arada bir kripto yardımcı uygulamasıdır.

Kripto AdıFLEXY

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaFlexy, platform değiştirmeden gerçek zamanlı fiyatlar, uyarılar ve piyasa içgörüleri arayan günlük yatırımcılar ve Web 3.0 kullanıcıları için tasarlanmış, Telegram tabanlı hepsi bir arada bir kripto yardımcı uygulamasıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.