FONE

Fone Network, DePIN, NFT ve yapay zeka ekosistemlerinde özel bir mobil blok zinciri ve kripto para birimidir. Fone Network, sorunsuz ve güvenli bir ticaret entegrasyonu sağlamak için özel blok zinciri ile Binance Akıllı Zincir arasında bir köprü kurmuştur.

Kripto AdıFONE

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Toplam Arz12,000,000,000

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaFone Network, DePIN, NFT ve yapay zeka ekosistemlerinde özel bir mobil blok zinciri ve kripto para birimidir. Fone Network, sorunsuz ve güvenli bir ticaret entegrasyonu sağlamak için özel blok zinciri ile Binance Akıllı Zincir arasında bir köprü kurmuştur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.