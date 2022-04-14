FPX

PayFlux, makineden makineye (M2M), IoT ve bireysel ticaret dâhil olmak üzere yüksek frekanslı dijital işlemler için optimize edilmiş gerçek zamanlı, düşük maliyetli bir mikro ödeme altyapısı sağlar. Temel değeri, tahmine dayalı ücret modellemesi, saniyenin altında ödeme ve ölçeklenebilir zincirler arası destekte yatmaktadır - internet hızında programlanabilir değer aktarımı sağlar.

Kripto AdıFPX

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz12,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaPayFlux, makineden makineye (M2M), IoT ve bireysel ticaret dâhil olmak üzere yüksek frekanslı dijital işlemler için optimize edilmiş gerçek zamanlı, düşük maliyetli bir mikro ödeme altyapısı sağlar. Temel değeri, tahmine dayalı ücret modellemesi, saniyenin altında ödeme ve ölçeklenebilir zincirler arası destekte yatmaktadır - internet hızında programlanabilir değer aktarımı sağlar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.