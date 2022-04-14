G8D

G8Day, Doğu astrolojisini, özellikle Saju'yu yapay zeka ve blok zinciri teknolojisi ile birleştirerek modernize eden Web3 tabanlı bir yapay zeka fal platformudur. Platform, kullanıcılara doğum verilerine dayalı olarak kişiselleştirilmiş günlük, aylık veya yıllık fal yorumları sunar. Tüm bunlar özel bir AI motoru aracılığıyla işlenir. Bu tahminler, benzersiz temalar ve nadirlik seviyeleri içeren Destiny Fragments adlı NFT'ler olarak basılabilir.

Kripto AdıG8D

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz88,000,000,008

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaG8Day, Doğu astrolojisini, özellikle Saju'yu yapay zeka ve blok zinciri teknolojisi ile birleştirerek modernize eden Web3 tabanlı bir yapay zeka fal platformudur. Platform, kullanıcılara doğum verilerine dayalı olarak kişiselleştirilmiş günlük, aylık veya yıllık fal yorumları sunar. Tüm bunlar özel bir AI motoru aracılığıyla işlenir. Bu tahminler, benzersiz temalar ve nadirlik seviyeleri içeren Destiny Fragments adlı NFT'ler olarak basılabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.