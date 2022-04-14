GIANTS

Giants AI, güvenli, stratejik yatırım için Web3 zekası sunan, riski azaltan ve kurumsal düzeyde kripto analitiği ile getirileri en üst düzeye çıkaran yapay zeka destekli bir platformdur.

Kripto AdıGIANTS

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz88,000,000,000

Toplam Arz88,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaGiants AI, güvenli, stratejik yatırım için Web3 zekası sunan, riski azaltan ve kurumsal düzeyde kripto analitiği ile getirileri en üst düzeye çıkaran yapay zeka destekli bir platformdur.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.