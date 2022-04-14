GO

$GO, NodeGo ekosisteminin yerel tokenidir ve işlemleri, stake etmeyi, yönetişimi ve ağ güvenliğini sağlar. Katılımcıları teşvik etmede, ödemeleri kolaylaştırmada ve merkeziyetsiz altyapının bütünlüğünü sağlamada temel bir rol oynar.

Kripto AdıGO

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Hakkında$GO, NodeGo ekosisteminin yerel tokenidir ve işlemleri, stake etmeyi, yönetişimi ve ağ güvenliğini sağlar. Katılımcıları teşvik etmede, ödemeleri kolaylaştırmada ve merkeziyetsiz altyapının bütünlüğünü sağlamada temel bir rol oynar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.