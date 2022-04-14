GQB

GuildQB, DAO yönetişimi, oyun geliştirme, NFT tanıtımı ve blok zinciri teknolojisi gibi oyun endüstrisinin çeşitli yönlerini bir araya getiren bir oyun ekosistemidir. Projenin nihai hedefi, oyuncu faydalarını en üst düzeye çıkaran ve GameFi ekosisteminde birlikte çalışabilirliği sağlayan birbirine bağlı bir oyun, NFT ve topluluk ekosistemi oluşturmaktır. GuildQB, üst düzey oyunları araştırarak ve ilgilenenlere burs vererek oyun kullanıcılarının sayısını artırmayı planlıyor. Kullanıcılar ayrıca oyun araçları geliştirerek ve GameFI/BCG endüstrisi ile bağlantılar kurarak ek teşvikler kazanabilirler.

Kripto AdıGQB

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaGuildQB, DAO yönetişimi, oyun geliştirme, NFT tanıtımı ve blok zinciri teknolojisi gibi oyun endüstrisinin çeşitli yönlerini bir araya getiren bir oyun ekosistemidir. Projenin nihai hedefi, oyuncu faydalarını en üst düzeye çıkaran ve GameFi ekosisteminde birlikte çalışabilirliği sağlayan birbirine bağlı bir oyun, NFT ve topluluk ekosistemi oluşturmaktır. GuildQB, üst düzey oyunları araştırarak ve ilgilenenlere burs vererek oyun kullanıcılarının sayısını artırmayı planlıyor. Kullanıcılar ayrıca oyun araçları geliştirerek ve GameFI/BCG endüstrisi ile bağlantılar kurarak ek teşvikler kazanabilirler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.