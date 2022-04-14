GRID

GRID, geliştiricilerin akıllı sözleşmeleri akıllı ajanlar, sıfır gaz ücreti ve sorunsuz çoklu zincir desteği ile oluşturmalarını, denetlemelerini ve dağıtmalarını sağlayan Web 3.0 için oluşturulmuş yapay zekâ destekli bir geliştirme araç takımıdır.

Kripto AdıGRID

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

