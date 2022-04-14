HALVIORA

Halviora Oracle Network, sıradan bir oracle değildir. ZK tabanlı doğrulama, çoklu kaynak toplama ve zincir üzerinde kesinti teşvikleri ile güvene dayalı olmayan, zincirler arası bir veri katmanı oluşturuyoruz. Güven varsayımları yok. Merkezi bir yedekleme yok. Sadece gerçek zamanlı, doğrulanabilir verilerle yeni bir birlikte çalışabilirlik çağını başlatıyoruz.

Kripto AdıHALVIORA

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Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaHalviora Oracle Network, sıradan bir oracle değildir. ZK tabanlı doğrulama, çoklu kaynak toplama ve zincir üzerinde kesinti teşvikleri ile güvene dayalı olmayan, zincirler arası bir veri katmanı oluşturuyoruz. Güven varsayımları yok. Merkezi bir yedekleme yok. Sadece gerçek zamanlı, doğrulanabilir verilerle yeni bir birlikte çalışabilirlik çağını başlatıyoruz.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.