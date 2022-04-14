INFOFI

WAGMI, 9 milyondan fazla kullanıcı tarafından desteklenen ve kripto sektörünün önde gelen isimlerinin güvendiği InfoFi, AI ve Memes olmak üzere üç dikey alanda en viral Web3 ekosistemini oluşturuyor.

Kripto AdıINFOFI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

