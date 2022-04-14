KIND

$KIND, YouTube içerik üreticisi @ColeCaetano_ tarafından, izleyici kitlesi olmayan küçük yayıncıları kripto para ile desteklemek amacıyla başlatıldı. Bu, onun iki yıldır sürdürdüğü hayırseverlik çabasının devamı niteliğindedir.

Kripto AdıKIND

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

