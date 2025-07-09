KINTO

$K, Kinto ağının yerel fayda ve yönetişim tokenıdır. Şu amaçlarla kullanılır: - USDC ödülleri kazanmak için staking - Trader'lar, staker'lar ve yönlendirenler için madencilik ödülleri - Nio seçimleri ve hazine teklifleri dahil yönetişim - Borç verme piyasalarında teminat olarak - Kurtarma, kimlik ve sigorta gibi akıllı cüzdan işlevleri

Kripto AdıKINTO

SıralamaNo.1229

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)14,27%

Dolaşımdaki Arz1 838 031,48454929

Maksimum Arz10 000 000

Toplam Arz10 000 000

Dolaşım Oranı0.1838%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği8.066216397837652,2025-07-09

En Düşük Fiyat0.4853659047991733,2025-07-10

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Hakkında$K, Kinto ağının yerel fayda ve yönetişim tokenıdır. Şu amaçlarla kullanılır: - USDC ödülleri kazanmak için staking - Trader'lar, staker'lar ve yönlendirenler için madencilik ödülleri - Nio seçimleri ve hazine teklifleri dahil yönetişim - Borç verme piyasalarında teminat olarak - Kurtarma, kimlik ve sigorta gibi akıllı cüzdan işlevleri

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.