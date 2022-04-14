KINU

Karate Inu, BNB Akıllı Zinciri üzerine inşa edilmiş yapay zekâ destekli bir kripto görev platformudur. Telegram Mini Uygulaması aracılığıyla kullanıcılar, öngörü tabanlı görevleri tamamlamak, piyasa perspektifleri sunmak ve kripto verilerini doğrulamak için akıllı bir aracı ile etkileşime girerek ödül olarak KINU kazanırlar.

Kripto AdıKINU

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaKarate Inu, BNB Akıllı Zinciri üzerine inşa edilmiş yapay zekâ destekli bir kripto görev platformudur. Telegram Mini Uygulaması aracılığıyla kullanıcılar, öngörü tabanlı görevleri tamamlamak, piyasa perspektifleri sunmak ve kripto verilerini doğrulamak için akıllı bir aracı ile etkileşime girerek ödül olarak KINU kazanırlar.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.