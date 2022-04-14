LIFEBSC

Çevrimiçi kullanıcıları çevrimdışı mağazalara bağlayarak her ziyareti anında ödüllere dönüştüren devrim niteliğinde bir Line Mini Uygulaması. Bir kare kodu tarayın, kripto tabanlı avantajlar elde edin ve kusursuz sadakat programlarının kilidini açın; hepsi tamamen temassız!

Kripto AdıLIFEBSC

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaÇevrimiçi kullanıcıları çevrimdışı mağazalara bağlayarak her ziyareti anında ödüllere dönüştüren devrim niteliğinde bir Line Mini Uygulaması. Bir kare kodu tarayın, kripto tabanlı avantajlar elde edin ve kusursuz sadakat programlarının kilidini açın; hepsi tamamen temassız!

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.