LINKE

Link Network, Web3 için geleneksel köprülemenin karmaşıklığı olmadan zincirler arası birlikte çalışabilirliği geliştiren modüler bir erişim katmanı oluşturuyor. Link Network, varlık akışı görselleştirme ve zincir haritalama araçlarıyla başlayarak, parçalanmış ekosistemlerde gezinmek için kullanıcı öncelikli bir yaklaşım sunuyor.

Kripto AdıLINKE

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaLink Network, Web3 için geleneksel köprülemenin karmaşıklığı olmadan zincirler arası birlikte çalışabilirliği geliştiren modüler bir erişim katmanı oluşturuyor. Link Network, varlık akışı görselleştirme ve zincir haritalama araçlarıyla başlayarak, parçalanmış ekosistemlerde gezinmek için kullanıcı öncelikli bir yaklaşım sunuyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.