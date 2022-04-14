MONR

Monr, Base blok zincirinde piyasaya sürülen topluluk odaklı bir meme coindir. Sabır, özgünlük ve yeni bir merkeziyetsiz meme kültürü dalgası anlamına gelir.

Kripto AdıMONR

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaMonr, Base blok zincirinde piyasaya sürülen topluluk odaklı bir meme coindir. Sabır, özgünlük ve yeni bir merkeziyetsiz meme kültürü dalgası anlamına gelir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.