MPAA

MPAA, kullanıcı kaynaklı demokratik bir anket sosyal platformudur. Kullanıcılar, topluluklar oluşturmak ve geliştirmek için sosyal etkileşimlerini kullanabilirler. MPAA'nın nihai hedefi, MPAA'yı sivil katılım ve demokrasi promosyonlarında bir lider haline getirmektir.

Kripto AdıMPAA

SıralamaNo.8623

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz177,674,000,000

Toplam Arz177,674,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.001031284145282863,2024-08-08

En Düşük Fiyat0.000004772014582447,2025-05-26

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaMPAA, kullanıcı kaynaklı demokratik bir anket sosyal platformudur. Kullanıcılar, topluluklar oluşturmak ve geliştirmek için sosyal etkileşimlerini kullanabilirler. MPAA'nın nihai hedefi, MPAA'yı sivil katılım ve demokrasi promosyonlarında bir lider haline getirmektir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.