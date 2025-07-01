MSTRX

MicroStrategy xStock (MSTRx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. MSTRx, MicroStrategy Inc. (temel varlık) fiyatını takip eder. MSTRx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına MicroStrategy Inc. hisse senedi fiyatlarına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da korumak üzere tasarlanmıştır.

Kripto AdıMSTRX

SıralamaNo.1625

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)127,097.06%

Dolaşımdaki Arz5,999.90795014

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,999.90795014

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği415.99002830074267,2025-07-09

En Düşük Fiyat372.88385963516816,2025-07-01

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaMicroStrategy xStock (MSTRx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. MSTRx, MicroStrategy Inc. (temel varlık) fiyatını takip eder. MSTRx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına MicroStrategy Inc. hisse senedi fiyatlarına düzenlemelere uygun erişim sağlarken, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını da korumak üzere tasarlanmıştır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.