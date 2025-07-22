NOC

NoNoCoin, merkeziyetsiz bir blok zinciri platformu olan The Open Network (TON) ve Binance Smart Chain üzerine inşa edilmiş dijital bir para birimidir.

Kripto AdıNOC

SıralamaNo.3380

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.3950128846181806,2025-07-22

En Düşük Fiyat0.030200987542055614,2025-07-22

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaNoNoCoin, merkeziyetsiz bir blok zinciri platformu olan The Open Network (TON) ve Binance Smart Chain üzerine inşa edilmiş dijital bir para birimidir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.