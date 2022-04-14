OCMT

OnChainMetrics, blok zinciri verilerini eyleme dönüştürülebilir öngörülere çeviren, DeFi stratejilerini tahmine dayalı analitik, risk yönetimi ve zincirler arası likidite haritalama ile güçlendiren yapay zekâ odaklı bir piyasa istihbarat platformudur.

Kripto AdıOCMT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaOnChainMetrics, blok zinciri verilerini eyleme dönüştürülebilir öngörülere çeviren, DeFi stratejilerini tahmine dayalı analitik, risk yönetimi ve zincirler arası likidite haritalama ile güçlendiren yapay zekâ odaklı bir piyasa istihbarat platformudur.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.