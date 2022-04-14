PUAD

Pumpad, tipik bir launchpad veya gösterge paneli değildir. Telegram ile entegre çalışan, insan davranışını zincir üstü değere dönüştürmek üzere tasarlanmış gömülü bir Web 3.0 görev motorudur.

Kripto AdıPUAD

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaPumpad, tipik bir launchpad veya gösterge paneli değildir. Telegram ile entegre çalışan, insan davranışını zincir üstü değere dönüştürmek üzere tasarlanmış gömülü bir Web 3.0 görev motorudur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.